Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Clima en Salta
La clima en Salta para la mañana de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 3.4°C y alcanzarán un máximo de 21.2°C. La velocidad de los vientos será moderada, rondando los 8 km/h, y la humedad se ubicará cerca del 47%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche en Salta, el cielo continuará con condiciones de parcial nubosidad. Las temperaturas se mantendrán cómodas, sin grandes variaciones en comparación con la mañana. Los vientos soplarán desde el este a una velocidad máxima que puede alcanzar hasta los 9 km/h, aumentando ligeramente en comparación con la mañana. No se pronostica lluvia para el resto del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026
El sol en Salta tendrá su salida a las 6:03 am y se pondrá a las 6:40 pm. Estos datos son importantes para quienes planifiquen actividades al aire libre y quieran disfrutar del día sin inconvenientes con la visibilidad natural.