La clima en Salta para la mañana de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 3.4°C y alcanzarán un máximo de 21.2°C. La velocidad de los vientos será moderada, rondando los 8 km/h, y la humedad se ubicará cerca del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche en Salta, el cielo continuará con condiciones de parcial nubosidad. Las temperaturas se mantendrán cómodas, sin grandes variaciones en comparación con la mañana. Los vientos soplarán desde el este a una velocidad máxima que puede alcanzar hasta los 9 km/h, aumentando ligeramente en comparación con la mañana. No se pronostica lluvia para el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 22 de febrero de 2026

El sol en Salta tendrá su salida a las 6:03 am y se pondrá a las 6:40 pm. Estos datos son importantes para quienes planifiquen actividades al aire libre y quieran disfrutar del día sin inconvenientes con la visibilidad natural.