Para la mañana en San Juan se anticipa un clima mayormente nublado, sin precipitaciones y con una temperatura mínima de 9.2°C. Los vientos soplarán del este con una intensidad máxima de 17 km/h, ofreciendo un ambiente fresco pero sin mayores sorpresas meteorológicas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las condiciones se mantendrán parcialmente nubosas, con un aumento en la temperatura que alcanzará los 20.4°C. Aun así, no se esperan precipitaciones durante la jornada vespertina ni en la noche. La humedad relativa será del 61%, proporcionando una sensación agradable para quienes deseen realizar actividades al aire libre. La velocidad del viento descenderá levemente, manteniéndose en torno a los 11 km/h, ideal para un paseo o una actividad deportiva tranquila.

Observaciones astronómicas: La salida del sol está prevista para las 08:29, mientras que se ocultará a las 18:37. Si bien no habrá eventos astronómicos significativos, los cielos parcialmente despejados ofrecerán condiciones ideales para la observación estelar pasada la medianoche.