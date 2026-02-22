En la mañana de hoy, el clima en Santa Cruz presentará condiciones parcialmente nubosas, con temperaturas mínimas rondando los 3.4°C y una humedad del 80%. Los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad máxima de 16 km/h, generando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá mostrando nubosidad parcial in crescendo, y se espera que las temperaturas suban ligeramente hasta alcanzar una máxima de 7.3°C. La velocidad del viento se incrementará hasta alcanzar los 25 km/h, lo cual dará una sensación térmica más baja pero sin precipitaciones en el pronóstico. Si planeas actividades al aire libre, es recomendable llevar una chaqueta ligera para protegerte del viento.

Observaciones astronómicas: La salida del sol se producirá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, brindando casi ocho horas de luz solar.