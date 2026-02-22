Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Pronóstico diario
Clima matutino en Santa Fe
Durante la mañana en Santa Fe, el clima se presentará mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde los 7.9°C hasta alcanzar un máximo de 18.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad relativa se mantendrá en un promedio del 85%. Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades de hasta 21 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Por la tarde y noche, el clima continuará siendo favorable, manteniéndose parcialmente nuboso. Las temperaturas disminuirán levemente, oscilando entre los 7°C y 18°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. La humedad disminuirá durante la noche y alcanzará un mínimo de 40%.
Recuerde salir abrigado en la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales.