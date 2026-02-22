Clima matutino en Santa Fe

Durante la mañana en Santa Fe, el clima se presentará mayormente parcialmente nuboso, con temperaturas que irán desde los 7.9°C hasta alcanzar un máximo de 18.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad relativa se mantendrá en un promedio del 85%. Los vientos soplarán desde el noreste con velocidades de hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima continuará siendo favorable, manteniéndose parcialmente nuboso. Las temperaturas disminuirán levemente, oscilando entre los 7°C y 18°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. La humedad disminuirá durante la noche y alcanzará un mínimo de 40%.

Recuerde salir abrigado en la mañana debido a las bajas temperaturas iniciales.