Esta clima en Tierra del Fuego presenta un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los -0.6°C y 2.9°C, proporcionándonos un inicio de jornada fresco. El viento soplará con una velocidad de hasta 17 km/h, generando una sensación térmica más fresca de forma periódica. La humedad se mantendrá en torno al 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto. La temperatura alcanzará su pico máximo de aproximadamente 2.9°C. El viento continuará siendo un factor notable con ráfagas que podrán llegar a 22 km/h en algunos momentos del día. Aunque no se esperan precipitaciones destacables a lo largo de las horas tardías, siempre es recomendable abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.

Observaciones astronómicas

A qué horas sale el sol y a qué horas se pone este domingo 22 de febrero de 2026, habrá un amanecer astronómico a las 9:54 y el ocaso civil se producirá alrededor de las 17:12. Estos horarios son fundamentales para quienes desean planificar su día basándose en la salida y puesta del sol.