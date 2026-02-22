Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este domingo 22 de febrero de 2026
Clima del día
Esta clima en Tierra del Fuego presenta un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los -0.6°C y 2.9°C, proporcionándonos un inicio de jornada fresco. El viento soplará con una velocidad de hasta 17 km/h, generando una sensación térmica más fresca de forma periódica. La humedad se mantendrá en torno al 93%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto. La temperatura alcanzará su pico máximo de aproximadamente 2.9°C. El viento continuará siendo un factor notable con ráfagas que podrán llegar a 22 km/h en algunos momentos del día. Aunque no se esperan precipitaciones destacables a lo largo de las horas tardías, siempre es recomendable abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas.
Observaciones astronómicas
A qué horas sale el sol y a qué horas se pone este domingo 22 de febrero de 2026, habrá un amanecer astronómico a las 9:54 y el ocaso civil se producirá alrededor de las 17:12. Estos horarios son fundamentales para quienes desean planificar su día basándose en la salida y puesta del sol.