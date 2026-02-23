En Córdoba, el clima durante la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que se situarán entre los 7.3°C y 21.9°C. La humedad relativa se mantendrá en torno al 54%, proporcionando un ambiente relativamente cómodo en cuanto a la sensación térmica. Se espera que los vientos alcancen velocidades máximas de 19 km/h, lo que podría provocar una ligera sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche, el clima en Córdoba continuará con un cielo en su mayoría nuboso, lo que mantendrá las temperaturas moderadas sin sorpresas significativas. Las temperaturas no fluctuarán drásticamente, oscilando cerca de un máximo de 21.9°C, ideal para actividades al aire libre. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, siempre es prudente estar preparados por si acaso. Los vientos se estabilizarán, asegurando una atmósfera tranquila y agradable. Si tienes planes para la tarde noche, la recomendación es disfrutar del leve viento y las temperaturas agradables que ofrece este lunes 23 de febrero de 2026.