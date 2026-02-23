Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero de 2026
Clima actual
Hoy en Corrientes, las condiciones del clima durante la mañana mostrarán un panorama parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 8.2°C, mientras que los vientos presentarán una velocidad media de hasta 19 km/h. La humedad, por su parte, se mantendrá en niveles moderados, ofreciendo una sensación térmica confortable para los habitantes.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, en Corrientes, se anticipan condiciones similares con cielos parcialmente cubiertos. La temperatura podría alcanzar un máximo de 18.8°C, ofreciendo un ambiente templado para las actividades nocturnas. El viento persistirá con velocidades de hasta 19 km/h, y la humedad se mantendrá dentro del rango promedio, sin generar condiciones extremas.
Observaciones astronómicas para el día
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026 en Corrientes. El sol hará su aparición a las 07:42, brindando las primeras luces del día, mientras que el ocaso está previsto para las 18:08. Los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día completo de actividades al aire libre bajo estas condiciones favorables.