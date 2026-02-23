Durante la mañana en Jujuy, el clima se presentará con nubes dispersas, alcanzando temperaturas mínimas de 4.2°C. No se espera precipitación en toda la jornada, asegurando una mañana tranquila y ideal para paseos al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, las temperaturas estarán alrededor de 18.4°C como máximo. Se prevé que el viento alcance hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente fresca. Continúa siendo un día predominantemente nuboso, pero sin precipitaciones importantes, resultando en un ambiente agradable para actividades nocturnas.