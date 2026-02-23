Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 23 de febrero de 2026
Clima hoy
El tiempo en Salta durante la mañana
En la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. Se prevé una humedad del 9%, lo que puede generar una sensación térmica menor. Los vientos estarán tranquilos, alcanzando una velocidad máxima de 4 km/h, proporcionando una mañana ideal para salir sin preocuparse demasiado por el viento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde, el día se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos, teniendo una temperatura que llegará hasta los 21.2°C. A pesar de que la probabilidad de lluvia es baja, de un 0%, los vientos alcanzarán una intensidad máxima de 8 km/h. Los niveles de humedad estarán alrededor del 47%, sumando un poco más de frescura al ambiente.
En la noche, las condiciones climáticas persistirán con cielos parcialmente nubosos, ambiente agradable y sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas continuarán descendiendo gradualmente, manteniendo una atmósfera cómoda y tranquila en la región.