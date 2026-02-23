El tiempo en Salta durante la mañana

En la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. Se prevé una humedad del 9%, lo que puede generar una sensación térmica menor. Los vientos estarán tranquilos, alcanzando una velocidad máxima de 4 km/h, proporcionando una mañana ideal para salir sin preocuparse demasiado por el viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el día se mantendrá con cielos parcialmente cubiertos, teniendo una temperatura que llegará hasta los 21.2°C. A pesar de que la probabilidad de lluvia es baja, de un 0%, los vientos alcanzarán una intensidad máxima de 8 km/h. Los niveles de humedad estarán alrededor del 47%, sumando un poco más de frescura al ambiente.

En la noche, las condiciones climáticas persistirán con cielos parcialmente nubosos, ambiente agradable y sin precipitaciones esperadas. Las temperaturas continuarán descendiendo gradualmente, manteniendo una atmósfera cómoda y tranquila en la región.