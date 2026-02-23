Este lunes 23 de febrero de 2026, el clima en San Juan promete ser variado. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado, aunque habrá algunas nubes dispersas. La temperatura mínima comenzará en 9.2°C, con una humedad relativa que alcanzará un máximo de 61%. El viento soplará moderadamente desde el norte a una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, las condiciones siguen siendo mayormente estables, con un incremento de nubes hacia la noche. Las temperaturas subirán hacia una máxima de 20.4°C, y la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja. El viento continuará desde el noroeste, con ráfagas que podrían llegar a 17 km/h en algunos momentos.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 23 de febrero de 2026: el sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37. Mientras tanto, la fase lunar del día será la fase de cuarto menguante, en la que podemos disfrutar de cielos nocturnos despejados ideales para la observación del cielo.