Condiciones climáticas para la mañana en Santa Cruz

Este lunes 23 de febrero de 2026, el clima en Santa Cruz se presentará parcialmente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas sean de 3.4°C, mientras que las máximas alcanzarán los 7.3°C. La velocidad del viento alcanzará los 25 km/h, proporcionando una brisa moderada durante las horas matutinas. La humedad se mantendrá alrededor del 80%, lo que brindará al ambiente una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, se mantendrá un estado similar con el cielo todavía en su mayoría nublado. La temperatura experimentará poca variación, permaneciendo similar a la de la mañana. A la noche, se anticipan condiciones estables con vientos que continuarán a velocidades moderadas de hasta 25 km/h. La combinación de temperatura y viento traerá una noche fresca a la región.