Hoy, el clima en Córdoba comenzará con temperaturas frescas desde los 7.3°C. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con un índice de humedad del 31%. Se prevén vientos ligeros del norte alcanzando los 12 km/h, lo que traerá una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las temperaturas subirán hasta los 21.9°C. El cielo seguirá mayormente despejado con algunos nublados esporádicos. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h. La humedad disminuirá, favoreciendo una sensación de aire seco hacia la noche con el viento continuando desde el noreste.

Observaciones astronómicas

Durante este martes 24 de febrero de 2026, en Córdoba, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21. La fase de la luna será creciente, permitiendo visibilidad favorable para actividades astronómicas.