Hoy en La Rioja, el clima comenzará con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 6°C. A lo largo de la mañana, se mantendrán estas condiciones con una leve probabilidad de precipitaciones, aunque es poco probable que se conviertan en lluvias significativas. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, ofreciendo un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las nubes persistirán, llevando la temperatura a un máximo de 21.1°C. Aunque la humedad se mantendrá en un rango manejable, alrededor del 40%, será importante mantenerse hidratado y tomar precauciones ante cambios bruscos del clima. Al llegar la noche, las nubes se irán disipando ligeramente, y las condiciones serán más estables, permitiendo disfrutar de una velada agradable al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

Hoy el sol en La Rioja se elevará a las 08:18 y se ocultará a las 18:35. Aprovecha la luz del día para realizar actividades al aire libre, pero no olvides llevar un abrigo para más tarde cuando la temperatura comience a descender.