Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 24 de febrero de 2026
Clima Mendoza
Hoy en Mendoza, el clima presentará un cielo ligeramente nublado durante la mañana. Las temperaturas se moverán entre una mínima de 6.6°C y una máxima de 17.5°C, con vientos alcanzando velocidades hasta de 13 km/h. La humedad será notable, alcanzando un máximo del 62%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
En la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas continúen siendo similares. Las temperaturas se mantendrán estables, y el cielo parcialmente nublado ofrecerá alguna posibilidad de precipitaciones leves. Los vientos podrían incrementarse ligeramente, llegando hasta 13 km/h, aunque sin representar un cambio significativo en el ambiente general.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026
Hoy el sol en Mendoza salió a las 08:05 y se espera que se ponga a las 18:35. Estas condiciones soleadas ofrecen una buena oportunidad para disfrutar del día al aire libre, siempre con la debida precaución ante los cambios de clima.