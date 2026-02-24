Pronóstico del tiempo para Salta

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 3.4°C, mientras que las máximas podrían alcanzar unos 21.2°C. La humedad relativa rondará el 47%, y se notarán vientos suaves con una velocidad media de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En horas de la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso en la región de Salta. Las temperaturas continuarán en el mismo rango, asegurando un ambiente templado. Será ideal para disfrutar de actividades al aire libre con las precauciones normales propias del verano salteño.