Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 24 de febrero de 2026
Clima Diario
Pronóstico del tiempo para Salta
Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de 3.4°C, mientras que las máximas podrían alcanzar unos 21.2°C. La humedad relativa rondará el 47%, y se notarán vientos suaves con una velocidad media de 8 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En horas de la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso en la región de Salta. Las temperaturas continuarán en el mismo rango, asegurando un ambiente templado. Será ideal para disfrutar de actividades al aire libre con las precauciones normales propias del verano salteño.