Hoy en Santa Cruz, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y las temperaturas rondarán entre los 3.4°C y los 7.3°C. El viento soplará con una velocidad moderada, alcanzando hasta 25 km/h. Es un día ideal para disfrutar de una jornada tranquila, siempre recordando llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde, la nubosidad se mantiene sin cambios significativos, y las temperaturas seguirán bajo la misma tendencia. La velocidad del viento podría aumentarse, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h, por lo que se recomienda a la comunidad de Santa Cruz estar atentos a posibles cambios bruscos en el clima.

A la noche, esperamos que el clima continúe estable sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una noche perfecta para observar las estrellas. Además, las condiciones meteorológicas generales proporcionarán un ambiente propicio para realizar actividades al aire libre, siempre tomando precauciones frente a los vientos fuertes.