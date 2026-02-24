Hoy en Santa Fe, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas registrarán alrededor de los 7.9°C, mientras que la máxima alcanzará cerca de los 18.5°C. Se anticipa una humedad relativa que podrá llegar a un 40%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h proveniente del noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, el clima permanecerá con poca nubosidad, pero las condiciones pueden variar hacia la noche, presentando un ligero descenso en la temperatura. La mayor frescura nocturna llegará aproximadamente a los 13°C. Los vientos mantendrán su intensidad, alcanzando una velocidad de hasta 21 km/h, y la humedad podría elevarse durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 24 de febrero de 2026

Hoy, el amanecer en Santa Fe se producirá a las 7:59, mientras que el atardecer será a las 18:06, permitiendo un notable periodo de luz solar para realizar actividades al aire libre.