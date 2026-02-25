En Buenos Aires, la mañana de este miércoles presentará un clima parcialmente nuboso, con temperaturas que llegarán a un máximo de 15.7°C. La mínima registrada será de 5.6°C. No se prevé precipitación alguna, por lo que es recomendable salir de casa sin paraguas. La humedad rondará el 92%, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, el cielo continuará parcialmente nuboso. Durante la tarde y noche, las temperaturas se mantendrán entre los 6°C y 15°C. Se estima que los vientos soplarán a una velocidad de hasta 13 km/h y habrá una humedad del 92%, lo que podría aportar una sensación térmica algo más fresca.

Observaciones astronómicas para este miércoles 25 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 7:52 AM y se ocultará a las 6:06 PM, proporcionando unas horas de luz diurna para disfrutar. La fase de la luna actual es del 30.34% iluminada, agregando un bonito espectáculo celestial si el cielo permanece despejado.