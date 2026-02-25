Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La mañana comienza con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C, y es poco probable que haya precipitaciones, con la humedad en niveles menores y el viento soplando a una velocidad promedio de 10 km/h. A lo largo de las horas, es probable que la sensación térmica y las condiciones sean favorables para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 23.7°C. Las condiciones se mantendrán con cielo poco nublado, mientras que el viento soplará con un ligero aumento a 16 km/h. La humedad relativa oscilará en torno al 65%, manteniendo un ambiente confortable para esta parte del día.

Observaciones astronómicas

El imperdible amanecer en Catamarca tendrá lugar a las 7:40 am, mientras que el atardecer estético está programado para las 18:33. Estos momentos son ideales para los aficionados a la fotografía o simplemente para disfrutar de los paisajes naturales que ofrece esta provincia argentina.