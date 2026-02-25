Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima de hoy
Hoy en Catamarca, el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso. La mañana comienza con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C, y es poco probable que haya precipitaciones, con la humedad en niveles menores y el viento soplando a una velocidad promedio de 10 km/h. A lo largo de las horas, es probable que la sensación térmica y las condiciones sean favorables para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 23.7°C. Las condiciones se mantendrán con cielo poco nublado, mientras que el viento soplará con un ligero aumento a 16 km/h. La humedad relativa oscilará en torno al 65%, manteniendo un ambiente confortable para esta parte del día.
Observaciones astronómicas
El imperdible amanecer en Catamarca tendrá lugar a las 7:40 am, mientras que el atardecer estético está programado para las 18:33. Estos momentos son ideales para los aficionados a la fotografía o simplemente para disfrutar de los paisajes naturales que ofrece esta provincia argentina.