Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones variadas. A lo largo de la mañana, el cielo estará parcialmente cubierto, permitiendo momentos de sol intermitente. Las temperaturas estarán frescas, comenzando con mínimos de 8.6°C y alcanzando máximos de 16°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad media de 8 km/h. Es recomendable llevar un abrigo liviano para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, las condiciones nubosas persistirán, aunque el clima permanecerá agradable sin signos de lluvias importantes, ya que no se prevé precipitación alguna.

Durante la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, pero se mantendrán agradables para caminar bajo el cielo parcialmente nuboso. Los niveles de humedad alcanzarán el 78%, creando una sensación de frescura. Se espera que los vientos aumenten un poco en intensidad hacia la noche, pudiendo alcanzar máximas de hasta 12 km/h. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta llevar una prenda abrigada para la noche.