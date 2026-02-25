Esta mañana en Córdoba, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán alrededor de los 7.3°C. No hay precipitaciones previstas, y la humedad se mantendrá alta, lo cual refuerza la sensación de frescura. Los vientos, aunque suaves, soplarán a una velocidad máxima de 14 km/h, lo que añade una ligera brisa al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nublados, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. La noche caerá alrededor de las 18:21 horas, con temperaturas disminuyendo gradualmente. Sin probabilidad de lluvias, los vientos se mantendrán constantes pero no demasiado fuertes, ofreciendo una sensación de tranquilidad climatológica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

El amanecer en Córdoba será a las 08:12 horas y, como ya mencionamos, el ocaso ocurrirá a las 18:21 horas, permitiendo disfrutar de una jornada propicia para actividades al aire libre, siempre con precauciones por los niveles de radiación.