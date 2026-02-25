Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Pronóstico Diario
Esta mañana en Córdoba, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán alrededor de los 7.3°C. No hay precipitaciones previstas, y la humedad se mantendrá alta, lo cual refuerza la sensación de frescura. Los vientos, aunque suaves, soplarán a una velocidad máxima de 14 km/h, lo que añade una ligera brisa al ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde, el clima continuará con cielos parcialmente nublados, alcanzando una temperatura máxima de 21.9°C. La noche caerá alrededor de las 18:21 horas, con temperaturas disminuyendo gradualmente. Sin probabilidad de lluvias, los vientos se mantendrán constantes pero no demasiado fuertes, ofreciendo una sensación de tranquilidad climatológica.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
El amanecer en Córdoba será a las 08:12 horas y, como ya mencionamos, el ocaso ocurrirá a las 18:21 horas, permitiendo disfrutar de una jornada propicia para actividades al aire libre, siempre con precauciones por los niveles de radiación.