El clima en Corrientes se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, asegurando una mañana fresca pero agradable. La velocidad del viento oscilará en torno a los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.8°C. El cielo se mantendrá con nubosidades aisladas, permitiendo apariciones intermitentes del sol. El viento alcanzará ráfagas de hasta 19 km/h, agregando una ligera brisa al ambiente. No se anticipa precipitación para el resto del día, permitiendo actividades al aire libre sin interrupciones.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

El sol hará su aparición a las 07:42 de la mañana y se despedirá a las 18:08 de la noche. Estas horas son ideales para capturar fotografías del amanecer y del atardecer.