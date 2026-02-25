Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Actualidad Climática
El clima en Corrientes se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, asegurando una mañana fresca pero agradable. La velocidad del viento oscilará en torno a los 19 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 18.8°C. El cielo se mantendrá con nubosidades aisladas, permitiendo apariciones intermitentes del sol. El viento alcanzará ráfagas de hasta 19 km/h, agregando una ligera brisa al ambiente. No se anticipa precipitación para el resto del día, permitiendo actividades al aire libre sin interrupciones.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
El sol hará su aparición a las 07:42 de la mañana y se despedirá a las 18:08 de la noche. Estas horas son ideales para capturar fotografías del amanecer y del atardecer.