Hoy el clima en Jujuy se presentará con condiciones de nubes parciales durante la mañana. La temperatura mínima registrada será de 4.2°C y la máxima alcanzará los 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá en un 85%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente cubiertos. Se estima que los vientos soplarán del sureste a una velocidad moderada de hasta 22 km/h, con la posibilidad de ráfagas esporádicas. Aunque la probabilidad de lluvia se considera baja, no se descarta alguna precipitación aislada. Las condiciones seguirán siendo agradables para realizar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar un abrigo ligero.