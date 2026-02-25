Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima diario
Hoy el clima en Jujuy se presentará con condiciones de nubes parciales durante la mañana. La temperatura mínima registrada será de 4.2°C y la máxima alcanzará los 18.4°C. La humedad relativa se mantendrá en un 85%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos parcialmente cubiertos. Se estima que los vientos soplarán del sureste a una velocidad moderada de hasta 22 km/h, con la posibilidad de ráfagas esporádicas. Aunque la probabilidad de lluvia se considera baja, no se descarta alguna precipitación aislada. Las condiciones seguirán siendo agradables para realizar actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar un abrigo ligero.