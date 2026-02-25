Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima en Mendoza
En la clima fresca de la mañana en Mendoza, el día comenzará con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas rondarán los 6.6°C al amanecer, lo que es ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 62%, ofreciendo una ambiente seco. Los vientos soplarán suavemente con una velocidad máxima de 11 km/h, haciendo que la sensación térmica sea bastante placentera.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Por la tarde, el clima se mantendrá estable en la región de Mendoza. Con temperaturas alcanzando hasta los 17.5°C, se anticipa que continúen las condiciones parciales de nubosidad. Sin embargo, no se espera lluvia durante el día. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h, lo cual seguirá siendo confortable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, retornando a ser fresca alrededor de los 8.0°C.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza
Para quienes planeen salir, se recomienda llevar un abrigo ligero por si el viento se siente fresco. Permanecer hidratado y usar protector solar es ideal, ya que el clima seco puede deshidratar rápidamente. Considerar vestir en capas será útil a medida que las temperaturas fluctúen durante el día.