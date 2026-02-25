En la clima fresca de la mañana en Mendoza, el día comenzará con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas rondarán los 6.6°C al amanecer, lo que es ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá alrededor del 62%, ofreciendo una ambiente seco. Los vientos soplarán suavemente con una velocidad máxima de 11 km/h, haciendo que la sensación térmica sea bastante placentera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el clima se mantendrá estable en la región de Mendoza. Con temperaturas alcanzando hasta los 17.5°C, se anticipa que continúen las condiciones parciales de nubosidad. Sin embargo, no se espera lluvia durante el día. La velocidad del viento aumentará ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h, lo cual seguirá siendo confortable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, retornando a ser fresca alrededor de los 8.0°C.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para quienes planeen salir, se recomienda llevar un abrigo ligero por si el viento se siente fresco. Permanecer hidratado y usar protector solar es ideal, ya que el clima seco puede deshidratar rápidamente. Considerar vestir en capas será útil a medida que las temperaturas fluctúen durante el día.