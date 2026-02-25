Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima hoy
El clima en Salta para este miércoles se presenta con un cielo parcialmente cubierto en las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 3.4°C. Durante la mañana, los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 8 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad relativizará en un 47%, permitiendo una sensación térmica fresca a lo largo de las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Por la tarde, se mantendrá la tendencia de cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. Los vientos tenderán a incrementarse con velocidades de hasta 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior. En la noche, las condiciones seguirán parcialmente nubladas, con temperaturas descendiendo nuevamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026
El día de hoy, el amanecer será a las 08:03 y el atardecer se dará a las 18:40. Estos fenómenos son ideales para quienes deseen realizar observaciones astronómicas.