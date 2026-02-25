El clima en Salta para este miércoles se presenta con un cielo parcialmente cubierto en las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzará los 3.4°C. Durante la mañana, los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 8 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad relativizará en un 47%, permitiendo una sensación térmica fresca a lo largo de las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se mantendrá la tendencia de cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 21.2°C. Los vientos tenderán a incrementarse con velocidades de hasta 22 km/h, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente inferior. En la noche, las condiciones seguirán parcialmente nubladas, con temperaturas descendiendo nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 25 de febrero de 2026

El día de hoy, el amanecer será a las 08:03 y el atardecer se dará a las 18:40. Estos fenómenos son ideales para quienes deseen realizar observaciones astronómicas.