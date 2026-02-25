El clima en San Juan este miércoles 25 de febrero de 2026 se anticipa con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. La temperatura mínima será de 9.2°C, por lo que se recomienda abrigarse al salir temprano. El viento soplará desde la dirección NNE a una velocidad moderada de aproximadamente 7 km/h, manteniéndose constante en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y la noche, el clima en la región mantendrá su tendencia parcialmente nubosa. Las temperaturas subirán un poco más, alcanzando un máximo de 20.4°C hacia el final del día. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, proveniendo de la misma dirección noreste. La humedad se situará en niveles moderados, oscilando al 33%, manteniendo cierta sequedad en el ambiente, pero todavía cómoda.

Observaciones astronómicas para hoy en San Juan

Hoy, el amanecer será a las 08:29, marcando el inicio de la jornada. Por la tarde, el sol se pondrá aproximadamente a las 18:37, ofreciendo un día con bastantes horas de luz natural. Este horario proporciona condiciones ideales para actividades al aire libre durante toda la tarde.