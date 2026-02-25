Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Pronóstico Diario
El clima en San Juan este miércoles 25 de febrero de 2026 se anticipa con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. La temperatura mínima será de 9.2°C, por lo que se recomienda abrigarse al salir temprano. El viento soplará desde la dirección NNE a una velocidad moderada de aproximadamente 7 km/h, manteniéndose constante en la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Por la tarde y la noche, el clima en la región mantendrá su tendencia parcialmente nubosa. Las temperaturas subirán un poco más, alcanzando un máximo de 20.4°C hacia el final del día. Los vientos se intensificarán ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, proveniendo de la misma dirección noreste. La humedad se situará en niveles moderados, oscilando al 33%, manteniendo cierta sequedad en el ambiente, pero todavía cómoda.
Observaciones astronómicas para hoy en San Juan
Hoy, el amanecer será a las 08:29, marcando el inicio de la jornada. Por la tarde, el sol se pondrá aproximadamente a las 18:37, ofreciendo un día con bastantes horas de luz natural. Este horario proporciona condiciones ideales para actividades al aire libre durante toda la tarde.