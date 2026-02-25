Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 25 de febrero de 2026, 06:04

Para hoy en Santa Cruz se prevé un clima con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con una leve posibilidad de lluvias débiles.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y las temperaturas máximas se aproximarán a los 7.3°C. Se espera una velocidad de viento máxima de hasta 29 km/h, lo que puede generar ráfagas moderadas. Es importante estar preparado para posibles cambios en las condiciones meteorológicas.