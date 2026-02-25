Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 25 de febrero de 2026
Clima de hoy
Para hoy en Santa Cruz se prevé un clima con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, con una leve posibilidad de lluvias débiles.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Por la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto y las temperaturas máximas se aproximarán a los 7.3°C. Se espera una velocidad de viento máxima de hasta 29 km/h, lo que puede generar ráfagas moderadas. Es importante estar preparado para posibles cambios en las condiciones meteorológicas.