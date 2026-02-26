El pronóstico para clima de Córdoba hoy por la mañana prevé un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 7.3°C, brindando una mañana fresca a medida que avanza el día. La humedad relativa podría alcanzar hasta un 54%, y los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.9°C, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La humedad se sentirá más durante la noche, alcanzando niveles cercanos al 54%, mientras los vientos surcarán la región a velocidades de hasta 19 km/h. Sin precipitaciones a la vista, será un día impecable para Córdoba.