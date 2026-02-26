Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima Cordobés
El pronóstico para clima de Córdoba hoy por la mañana prevé un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de los 7.3°C, brindando una mañana fresca a medida que avanza el día. La humedad relativa podría alcanzar hasta un 54%, y los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 19 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Durante la tarde, el clima continuará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 21.9°C, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La humedad se sentirá más durante la noche, alcanzando niveles cercanos al 54%, mientras los vientos surcarán la región a velocidades de hasta 19 km/h. Sin precipitaciones a la vista, será un día impecable para Córdoba.