La jornada de hoy en Jujuy comenzará con una mañana que presenta condiciones meteorológicas muy diversas. Se espera un amanecer con el clima parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 4.2°C. Continuará durante las primeras horas del día sin precipitaciones esperadas y con niveles de humedad cercanos al 46%. La sensación térmica será agradable, haciendo de esta una jornada apta para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En las horas de la tarde, se prevé que continúe el tiempo parcialmente nuboso, pero alcanzando una temperatura máxima de 18.4°C. El viento soplará moderadamente del noroeste a una velocidad media de 10 km/h, manteniendo condiciones estables para disfrutar de la tarde. Al caer la noche, las nubes podrían dispersarse parcialmente, promoviendo un leve descenso en las temperaturas. La noche se anticipa despejada, continuando con el buen tiempo hacia el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026

El sol saldrá a las 8:01 a.m. y se pondrá a las 6:41 p.m., ofreciendo un total de diez horas y cuarenta minutos de luz solar. Este ciclo solar se encuentra en alineación con el de un día típico de verano, brindando suficiente luz para las actividades diurnas y la observación nocturna de astros cuando las condiciones lo permitan.