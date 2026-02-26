Clima matutino en Mendoza

Hoy amaneció en Mendoza con un clima clima de características moderadas. La temperatura mínima registrada fue de 6.6°C, anticipándose un cielo parcialmente nuboso. La humedad relativa se sitúa en torno al 62%. Se espera que los vientos alcancen velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría generar una leve sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche en Mendoza, el pronóstico anuncia una temperatura máxima de 17.5°C con condiciones de cielo similarmente nuboso. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, con una tasa de 0%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 13 km/h con rachas más fuertes en momentos aislados. Se recomienda a los mendocinos tener en cuenta esto si planean actividades al aire libre.