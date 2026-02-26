Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima diario
Clima matutino en Mendoza
Hoy amaneció en Mendoza con un clima clima de características moderadas. La temperatura mínima registrada fue de 6.6°C, anticipándose un cielo parcialmente nuboso. La humedad relativa se sitúa en torno al 62%. Se espera que los vientos alcancen velocidades de hasta 11 km/h, lo que podría generar una leve sensación de frescura durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Para la tarde y noche en Mendoza, el pronóstico anuncia una temperatura máxima de 17.5°C con condiciones de cielo similarmente nuboso. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, con una tasa de 0%. Los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 13 km/h con rachas más fuertes en momentos aislados. Se recomienda a los mendocinos tener en cuenta esto si planean actividades al aire libre.