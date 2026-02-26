Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Pronóstico climático
Clima matutino en Río Negro
El día en Río Negro comenzará con un clima agradable, presentando un cielo despejado y temperaturas que variarán entre los 6.8°C y los 17.1°C. La humedad relativa del ambiente será alta, rondando el 82%, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 22 km/h. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, siempre considerando mantenerse hidratado debido a la humedad presente en la región.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Durante la tarde y noche, el cielo en Río Negro permanecerá mayormente despejado, con posibles nubes dispersas durante el atardecer. Las temperaturas se mantendrán estables, sin grandes variaciones, lo que promete una noche tranquila. Sin embargo, se recomienda tener una manta ligera a la mano, ya que hacia la medianoche el mercurio podría descender a niveles más frescos. La velocidad del viento será una constante, alcanzando ráfagas máximas de 22 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante.