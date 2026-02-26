Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 26 de febrero de 2026
Clima en Salta
Hoy en Salta, el clima estará parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Habrá ligeros vientos con una velocidad máxima de 8 km/h, y la humedad alcanzará el 91%. No se esperan precipitaciones en esta primera parte del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Hacia la tarde y noche, el clima en Salta continuará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando una tarde cálida. Durante el transcurso de la tarde, el viento aumentará ligeramente con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad se mantendrá estable, y se prevé que las condiciones se mantengan sin probabilidades significativas de lluvia.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026
Para los amantes de la astronomía, el horario del amanecer es a las 08:03 y el atardecer a las 18:40, brindando un día de luz relativamente largo.