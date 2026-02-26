Hoy en Salta, el clima estará parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Habrá ligeros vientos con una velocidad máxima de 8 km/h, y la humedad alcanzará el 91%. No se esperan precipitaciones en esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y noche, el clima en Salta continuará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, proporcionando una tarde cálida. Durante el transcurso de la tarde, el viento aumentará ligeramente con ráfagas que podrían llegar a los 9 km/h. La humedad se mantendrá estable, y se prevé que las condiciones se mantengan sin probabilidades significativas de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 26 de febrero de 2026

Para los amantes de la astronomía, el horario del amanecer es a las 08:03 y el atardecer a las 18:40, brindando un día de luz relativamente largo.