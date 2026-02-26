Este jueves, en Santa Cruz, el clima estará marcado por la presencia del cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Por la mañana, las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 3.4°C, lo que hará necesario salir abrigado. Según el pronóstico meteorológico, la probabilidad de precipitación es relativamente baja, con escasas probabilidades de lluvias, haciendo que la jornada sea ideal para realizar actividades al aire libre. La humedad alcanzará el 80%, lo cual podría sentirse en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se espera que la temperatura se eleve hasta un máximo de 7.3°C, manteniendo el cielo con intervalos nubosos. Los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 16 km/h, provenientes mayormente del cuadrante nordeste, lo que podría generar una sensación térmica algo menor. Mantente atento a las condiciones locales, ya que aunque no se anticipan lluvias, la humedad se mantendrá alrededor del 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío.