Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima matinal se presentará con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 7.9°C. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando un valor máximo de 18.5°C en la tarde. Los vientos serán moderados, con velocidades que podrían llegar hasta los 21 km/h, mientras que la humedad media se mantendrá en torno al 85%, haciendo que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, se espera que las nubes continúen presentes en el cielo, pero sin probabilidad de precipitaciones significativas. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alrededor del 85%, por lo que se recomienda llevar capas de ropa adecuadas al salir. En la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente. No habrá viento intenso, con rachas máximas estimadas en torno a los 11 km/h.

Observaciones astronómicas: La salida del sol se producirá a las 7:59, mientras que el ocaso será a las 18:06, permitiendo disfrutar de casi 11 horas de luz natural para las actividades al aire libre.