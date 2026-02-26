Hoy en Tierra Del Fuego, el clima muestra condiciones que prometen ser interesantes. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, sin precipitación prevista. Las temperaturas arrancarán alrededor de un cómodo 31°C, subiendo paulatinamente a medida que avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En las horas de la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta los 37.2°C, manteniendo una tendencia de cielos parcialmente cubiertos. No se anticipan lluvias, pero la humedad alcanzará un nivel destacado del 96%. A medida que avance la noche, el cielo permanecerá en parte nublado. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 36 km/h, lo que podría refrescar un poco el ambiente. Como siempre, se recomienda vestir ropa ligera y mantenerse hidratado durante las horas más cálidas del día.

Observaciones astronómicas

Hoy, jueves 26 de febrero de 2026, el sol hará su aparición a las 09:54, mientras que se esconderá al caer la tarde, precisamente a las 17:12. La luna, en una fase llena significativa, se alzará a las 15:57, ofreciendo un espectáculo digno de ser observado para los amantes de la astronomía.