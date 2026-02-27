Este viernes 27 de febrero de 2026 en Catamarca, el clima será parcialmente nuboso durante el día. Temperaturas mínimas de 6.4°C y máximas que alcanzarán los 23.7°C. La humedad máxima llegará hasta el 65%, lo cual se sentirá en el ambiente durante todo el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el cielo mantendrá una nubosidad parcial y la temperatura será más cálida, con máximas cercanas a 23.7°C. Se espera que el viento presente ráfagas de hasta 33 km/h. La noche será igual de moderada con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C y el viento disminuirán a una velocidad promedio de 22 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo un día seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición a las 07:40 y se ocultará a las 18:33, brindando un total de 10 horas y 53 minutos de luz diurna. Estos datos proporcionan una oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre de manera planificada.