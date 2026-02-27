Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
Tiempo en Catamarca
Este viernes 27 de febrero de 2026 en Catamarca, el clima será parcialmente nuboso durante el día. Temperaturas mínimas de 6.4°C y máximas que alcanzarán los 23.7°C. La humedad máxima llegará hasta el 65%, lo cual se sentirá en el ambiente durante todo el día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, el cielo mantendrá una nubosidad parcial y la temperatura será más cálida, con máximas cercanas a 23.7°C. Se espera que el viento presente ráfagas de hasta 33 km/h. La noche será igual de moderada con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C y el viento disminuirán a una velocidad promedio de 22 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo un día seco.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026
Hoy, el sol hará su aparición a las 07:40 y se ocultará a las 18:33, brindando un total de 10 horas y 53 minutos de luz diurna. Estos datos proporcionan una oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre de manera planificada.