En Chubut, el clima para este viernes 27 de febrero de 2026 se presenta con un panorama de cielo despejado durante la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 7.3°C al inicio del día y lograrán una máxima de 14.7°C. El viento alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo que aportará un frescor significativo en la zona.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, el clima continuará siendo predominantemente despejado. Se mantendrá una brisa moderada con rachas de viento que podrán llegar a los 31 km/h. Durante la noche, las temperaturas se estabilizarán rondando los 12°C. La humedad se mantendrá dentro del rango previsto, maximizando una experiencia de confort para los residentes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Es recomendable aprovechar el día para actividades al aire libre, con las temperaturas agradables y el cielo mayormente despejado. No olvide llevar una chaqueta ligera para la tarde y noche, debido a las brisas más frescas.