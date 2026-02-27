Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
El tiempo hoy
Pronóstico del tiempo durante la mañana en Córdoba
En la mañana de este viernes, el clima en Córdoba se presentará con un cielo mayormente despejado y temperaturas que empezarán a subir desde un mínimo de 7.3°C. Se espera una brisa leve que refrescará el ambiente, con una velocidad máxima de 12 km/h, perfecto para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y la noche, se prevé que Córdoba mantenga un cielo parcialmente nuboso y la temperatura llegará hasta una máxima de 21.9°C. La humedad relativa alcanzará el 50%, lo que generará una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando los 19 km/h, lo que podría ayudar a disipar cualquier nube persistente.