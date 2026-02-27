Pronóstico del tiempo durante la mañana en Córdoba

En la mañana de este viernes, el clima en Córdoba se presentará con un cielo mayormente despejado y temperaturas que empezarán a subir desde un mínimo de 7.3°C. Se espera una brisa leve que refrescará el ambiente, con una velocidad máxima de 12 km/h, perfecto para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y la noche, se prevé que Córdoba mantenga un cielo parcialmente nuboso y la temperatura llegará hasta una máxima de 21.9°C. La humedad relativa alcanzará el 50%, lo que generará una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando los 19 km/h, lo que podría ayudar a disipar cualquier nube persistente.