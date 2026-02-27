Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
Clima en Formosa
En Formosa, el día comenzará con una mañana parcialmente nubosa, con temperaturas que irán desde los 7.9°C hasta unos agradables 20.5°C. No se esperan precipitaciones significativas durante este periodo del día, lo que puede asociarse a un día ideal para disfrutar algunas actividades al aire libre, siempre teniendo presente que los vientos llegarán hasta los 7 km/h, lo que añadirá una sensación de frescura. La humedad rondará el 96%, creando una atmósfera ligeramente húmeda.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Hoy por la tarde y noche en Formosa, el panorama se mantiene con cielo parcialmente nuboso y temperaturas moderadas. Se espera que las temperaturas máximas se mantengan alrededor de los 20.5°C con los vientos refrescando un poco y alcanzando velocidades máximas de 10 km/h. La humedad persistirá en niveles elevados, conservando un ambiente húmedo durante la jornada. No se prevé que caiga ninguna lluvia durante este periodo, por lo que la tarde noche podrá disfrutarse sin contratiempos meteorológicos.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026
Este viernes 27 de febrero de 2026, el amanecer en Formosa será a las 07:02, mientras que el atardecer se espera para las 18:08. Estos horarios proporcionan una cantidad considerable de horas de luz diurna para aprovechar al máximo el día.