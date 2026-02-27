Hoy en Jujuy, el clima por la mañana presentará una combinación de nubes y claros, con temperaturas que rondarán entre los 4.2°C y 18.4°C. Se prevé que el viento sople con una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad relativa alcanzará un nivel del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una posibilidad mínima de precipitaciones. Las temperaturas permanecerán estables, registrando valores entre los 4.2°C y 18.4°C. Se espera que el viento continúe soplando a una velocidad moderada con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h.

Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones adecuadas ante el cielo nuboso.