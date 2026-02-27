Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 27 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Hoy en Salta, el clima durante la mañana presentará condiciones parcialmente nubosas. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen alrededor de 3.4°C. El cielo ofrecerá momentos de sol para empezar el día, mientras que los vientos del noreste se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, brindando una sensación de aire fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Durante la tarde y noche, el clima continuará con una ligera nubosidad y temperaturas máximas alcanzando los 21.2°C. Los vientos incrementarán ligeramente su fuerza, esperando ráfagas de hasta 9 km/h, provenientes del este. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo así una jornada mayormente seca en la región. En cuanto a la humedad, los niveles alcanzarán un 91%, lo que podría acentuar la sensación de calor al caer la tarde.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026
Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, brindando un espectro amplio de luz diurna ideal para actividades al aire libre.