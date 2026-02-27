Hoy en Salta, el clima durante la mañana presentará condiciones parcialmente nubosas. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen alrededor de 3.4°C. El cielo ofrecerá momentos de sol para empezar el día, mientras que los vientos del noreste se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, brindando una sensación de aire fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el clima continuará con una ligera nubosidad y temperaturas máximas alcanzando los 21.2°C. Los vientos incrementarán ligeramente su fuerza, esperando ráfagas de hasta 9 km/h, provenientes del este. A pesar de la cobertura nubosa, no se esperan precipitaciones significativas, permitiendo así una jornada mayormente seca en la región. En cuanto a la humedad, los niveles alcanzarán un 91%, lo que podría acentuar la sensación de calor al caer la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:03 y se ocultará a las 18:40, brindando un espectro amplio de luz diurna ideal para actividades al aire libre.