Clima para la mañana de San Juan

Este viernes 27 de febrero de 2026, el clima en San Juan se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 9.2°C, y habrá vientos con una velocidad media de 11 km/h. La humedad será de alrededor del 33%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá con condiciones similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 20.4°C, mientras que los vientos continuarán soplando con una velocidad promedio de 11 km/h. La probabilidad de precipitación será del 0%.