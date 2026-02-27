A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

En San Luis, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, haciendo que la mañana sea fresca. La humedad se mantendrá aproximadamente en un 66%, mientras los vientos alcanzarán un máximo de 19 km/h, proporcionando una brisa suave. Según el informe meteorológico, no se esperan precipitaciones significativas al inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, el cielo continuará parcialmente nuboso, pero las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 17.7°C. Con respecto a los vientos, estos mantendrán una velocidad comparable a la de la mañana, maximizando en 19 km/h. Aunque el ambiente será un poco más cálido, la humedad seguirá siendo notable, alrededor del 66%. Es importante prestar atención a las posibles variaciones de temperatura por la noche, cuando el cielo se despejará un poco más.

Recuerda que siempre es mejor estar preparado para cualquier cambio brusco en el clima.