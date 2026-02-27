Hoy en Santa Fe, el clima estará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C. Durante la mañana, se espera calma, sin probabilidad de precipitaciones. La humedad podrá alcanzar un máximo del 62% y los vientos serán leves, con una velocidad que no superará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde y también al anochecer, el cielo continuará con nubosidad parcial y la temperatura máxima será de 18.5°C. Los vientos, aún moderados, tendrán velocidades de hasta 21 km/h. No se pronostican lluvias, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 27 de febrero de 2026

El amanecer está previsto para las 07:23 AM y la puesta del sol será a las 06:06 PM. El tiempo diurno permitirá disfrutar de unos valiosos momentos de luz.