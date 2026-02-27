Se acerca una tormenta de terror.

Una tormenta intensa está por llegar en las próximas horas y varias provincias ya se preparan para enfrentar condiciones climáticas adversas, con lluvias fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad que podrían generar complicaciones en distintas regiones del país. El fenómeno avanzará primero sobre el centro-oeste y luego se extenderá hacia el norte argentino.

Las zonas afectadas

Durante la mañana y el mediodía, el aviso alcanza a San Luis, La Pampa, Mendoza y Río Negro. Hacia la tarde y la noche, el área de inestabilidad se extenderá también a Córdoba, San Juan, Salta y Jujuy, donde se esperan tormentas acompañadas por ráfagas de viento y posible granizo. De esta manera, buena parte del norte argentino comenzará el fin de semana con condiciones climáticas adversas.

El SMN emitió una alerta amarilla ante la probabilidad de tormentas. Foto: Foto generada con IA

En San Luis, las zonas más comprometidas incluyen la capital provincial, Zanjitas, Villa Mercedes, Navia, Unión y Arizona. Allí, las temperaturas máximas rondarán los 28°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 13°C y 17°C, según la localidad.

En Río Negro, el fenómeno impactará con mayor fuerza en Catriel y Colonia Julia y Echarren, donde se prevén máximas cercanas a los 32°C y mínimas alrededor de los 16°C. Además, el mal tiempo podría persistir durante todo el fin de semana.

Mendoza también se encuentra bajo alerta, especialmente en Tupungato, La Paz, Arroyito, San Rafael, General Alvear, Agua Escondida y Luanco. Las mínimas estarán en torno a los 16°C y las máximas podrían alcanzar los 30°C en algunos sectores. En esta provincia rige, además, una advertencia por viento zonda, un fenómeno caracterizado por ráfagas cálidas y secas que pueden generar complicaciones en la salud, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre.

El SMN emitió una alerta amarilla ante la probabilidad de tormentas. Foto: IA/Canal26

En La Pampa, las tormentas afectarán principalmente a Puelén, Carro Quemado, Cuchillo Có y Euskadi. Allí, las máximas se ubicarán cerca de los 30°C y las mínimas descenderán hasta los 15°C.

¿Qué implica la alerta amarilla?

Según el SMN, este nivel de advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones temporales en las actividades habituales.

Las tormentas previstas podrían presentarse de manera aislada, aunque en algunos casos serían intensas, con caída de granizo, fuerte actividad eléctrica, abundante lluvia en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman acumulados de precipitación entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.