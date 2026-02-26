Así será el “tormentón de barro” que llega a Buenos Aires:

Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Un nuevo fenómeno climático mantiene en alerta a la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA: el llamado “tormentón de barro”, una combinación de lluvias, humedad elevada y acumulación de tierra que dejará el suelo completamente anegado e inestable durante dos días consecutivos. Según el pronóstico extendido, el evento podría complicar actividades al aire libre y modificar planes previstos para el primer fin de semana de marzo.

Cómo empieza el cambio del clima

El anticipo del mal tiempo comenzará luego de un miércoles con nubosidad parcial y temperaturas cercanas a los 27°C. A partir de esa jornada, la inestabilidad empezará a avanzar sobre el área metropolitana, preparando el escenario para dos días de lluvias consecutivas.

Jueves 5 de marzo: el arranque del tormentón

El jueves marcará el inicio formal del fenómeno.

Probabilidad de lluvias: 60%.

Precipitación estimada: 0.8 mm.

Temperaturas: entre 23°C y 30°C.

Viento: del norte, aportando humedad y algo de calor previo al frente de tormenta.

Aunque el milimetraje proyectado no es extremo, se espera que la humedad constante deje el terreno completamente blando y resbaladizo, dando origen al barro característico del evento.

Lluvias y tormentas intensas. Foto: IA/Canal26

Viernes 6 de marzo: el día más intenso

La segunda jornada será más fuerte:

Precipitaciones: hasta 1.3 mm.

Temperaturas: entre 21°C y 28°C, comenzando un descenso progresivo.

Impacto: acumulación de agua y barro que persistirá incluso cuando deje de llover.

Aunque se había anticipado un “tormentón” más severo, el pronóstico sufrió modificaciones: si bien finalmente no se espera un evento extremo, la fuerte baja de temperatura por el ingreso de un viento polar marcará un cambio brusco en el clima.

Sábado 7 de marzo: llega el alivio, pero también el barro

El sábado mostrará un panorama más estable:

Máxima: 25°C.

Mínima: 15°C.

Viento: fuerte del sudoeste, con ráfagas de hasta 51 km/h.

Si bien el cielo se despejará parcialmente, el barro y el terreno inestable permanecerán, dificultando salidas al aire libre, deportes o actividades recreativas.

Domingo 8 de marzo: fin de semana más frío de lo esperado

Para el domingo, el viento continuará con ráfagas de hasta 49 km/h y las temperaturas seguirán descendiendo:

Temperatura máxima: 22°C.

Sensación térmica: más baja por el viento persistente.

Será un cierre gélido comparado con el comienzo de la semana previa.

Lluvia, tormetas. Foto: Imagen generada con Copilot para Canal 26.

Qué significa realmente un “tormentón de barro”

Aunque no se trata de un fenómeno oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el término se usa popularmente para describir una secuencia de lluvias que, sumadas a días previos de tierra suelta y humedad, dejan el suelo completamente embarrado. En ciudades como Buenos Aires, esto afecta especialmente plazas, parques, obras, zonas costeras y caminos de tierra del conurbano.

Recomendaciones para el fin de semana