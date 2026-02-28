El clima en Entre Ríos comenzará el día con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas mínimas ronden los 7.8°C, mientras que la sensación térmica será bastante fresca. La velocidad del viento alcanzará máximos de 24 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 15 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.2°C en horas de la tarde. Los vientos soplarán desde direcciones variables con una velocidad media de 24 km/h. En la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, asegurando una humedad relativa del 82%. No se espera precipitación, por lo que la probabilidad de lluvia es baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 07:58, y se pondrá alrededor de las 18:05. Esto proporciona un día con buena duración solar, ideal para las actividades al aire libre.