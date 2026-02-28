El clima de este sábado en Río Negro presenta un panorama bastante amigable. En la mañana, los cielos estarán parcialmente nublados, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren de vez en cuando. Las temperaturas se moverán entre los 6.8°C y 17.1°C durante el comienzo del día, haciendo perfecta la mañana para actividades al aire libre sin exceso de calor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, se espera que el día continúe con condiciones parcialmente nubladas. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 17.1°C, mientras que la suavidad de la noche permitirá un leve descenso de las temperaturas. La humedad relativa podrá alcanzar un máximo del 82%, lo que mantendrá el ambiente fresco y confortable.

Los vientos estarán presentes a lo largo del día, con una velocidad media que puede llegar hasta los 22 km/h. No se ha pronosticado lluvia, por lo que los vientos serán una de las sensaciones predominantes del día.