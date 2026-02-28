Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Clima actual
Hoy en San Luis, se espera un clima mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 7.5°C en las primeras horas y podrían llegar hasta los 17.7°C hacia el mediodía. La humedad promedio será considerablemente baja, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y noche, el clima en San Luis persistirá mayormente despejado, sin precipitaciones a la vista. El viento continuará soplando del noroeste a una velocidad media de 19 km/h, lo cual mantiene el ambiente fresco. La humedad permanecerá estable, contribuyendo a un final de día ideal para actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026
Hoy, en San Luis, la salida del sol está prevista para las 8:25 a.m., mientras que el ocaso se espera alrededor de las 18:24 p.m., ofreciendo un pleno día de luz que resultará perfecto para quienes gustan del contacto con la naturaleza o buscar alguna actividad al aire libre.