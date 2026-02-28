Hoy en San Luis, se espera un clima mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 7.5°C en las primeras horas y podrían llegar hasta los 17.7°C hacia el mediodía. La humedad promedio será considerablemente baja, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el clima en San Luis persistirá mayormente despejado, sin precipitaciones a la vista. El viento continuará soplando del noroeste a una velocidad media de 19 km/h, lo cual mantiene el ambiente fresco. La humedad permanecerá estable, contribuyendo a un final de día ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 28 de febrero de 2026

Hoy, en San Luis, la salida del sol está prevista para las 8:25 a.m., mientras que el ocaso se espera alrededor de las 18:24 p.m., ofreciendo un pleno día de luz que resultará perfecto para quienes gustan del contacto con la naturaleza o buscar alguna actividad al aire libre.