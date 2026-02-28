Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 28 de febrero de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe
En la mañana de hoy, el clima en Santa Fe se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C y 18.5°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de hasta 21 km/h, proporcionando así una sensación fresca durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche de este sábado en Santa Fe, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos parcialmente nublados, y las temperaturas que se mantendrán desde los 7.9°C hasta los 18.5°C. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, por lo que es recomendable llevar consigo un paraguas por si acaso. No se espera presencia de lluvias, y en cuanto a la velocidad del viento, esta no superará los 21 km/h durante el resto del día.