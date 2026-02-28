Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

En la mañana de hoy, el clima en Santa Fe se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C y 18.5°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de hasta 21 km/h, proporcionando así una sensación fresca durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche de este sábado en Santa Fe, las condiciones meteorológicas continuarán con cielos parcialmente nublados, y las temperaturas que se mantendrán desde los 7.9°C hasta los 18.5°C. La humedad se mantendrá alrededor del 85%, por lo que es recomendable llevar consigo un paraguas por si acaso. No se espera presencia de lluvias, y en cuanto a la velocidad del viento, esta no superará los 21 km/h durante el resto del día.